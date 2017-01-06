The New York Times: Дональд Трамп отодвигает разведку на второй план

Об этом говорится в редакционной статье "Дональд Трамп отодвигает разведку на второй план", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Вне зависимости от его мотивов, высокопоставленные должностные лица разведки в четверг не услышали от него подобной ерунды. В небывалой атаке на избранного президента, Джеймс Клэппер-младший, директор национальной разведки, заявил в Комитете по вооруженным силам Сената, что он "в еще большей степени" верит, что Россия не только взломала компьютеры Национального комитета Демократической партии и других, но также распространяла классическую пропаганду, дезинформацию и фальшивые новости.

Вместе с высокопоставленными чиновниками разведки Пентагона и главой кибер-команды, Клэппер признал, что спецслужбы могут иногда совершать ошибки. Но он призывает различать президентский скептицизм по поводу их выводов, что является здоровой реакцией, и "уничижением" профессионализма агентств, что опасно для национальной безопасности.

Отказавшись принять регулярные брифинги разведки об угрозах, с которыми столкнулась страна, и упорно очерняя разведку, Трамп продолжает демонстрировать, что его эго заботит его больше всего остального. Он эффективно справляется с делегитимизацией учреждений, работа которых связана с отчетами о рисках, угрозах и фактах, которые необходимы президенту для обеспечения безопасности страны.

С прошлого лета, Трамп отрицает выводы разведки о том, что россияне ответственны за взлом демократов и утечку электронных писем, которые, в конечном итоге, были обнародованы на Wikileaks. В ноябре, когда ЦРУ пришли к выводу, что российские хакерские атаки были нацелены на помощь Трампу, он отверг выводы, назвав их "смехотворными", хотя он и президент России Владимир Путин неоднократно выражали взаимную симпатию, что вызывает тревогу и недоумение.

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С тех пор президент Обама ввел санкции против России за вмешательство в выборы, а его администрация опубликовала ограниченную подтверждающую информацию. В то же время большинство демократов и некоторые республиканцы в Конгрессе выражают возмущение по поводу роли России и призывают провести всестороннее расследование. Тем не менее, Трамп и его представители продолжают отрицать наличие доказательств причастности России. В среду Трамп доказал, что все еще может шокировать людей, он принял Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, которого республиканцы уже давно осуждают как анархиста и нарушителя закона.

В Twitter, Трамп с энтузиазмом одобрил утверждение Ассанжа, что "русские не давали ему информацию" в виде украденных писем. Это было после того, как Трамп насмехался над разведкой из-за секретного брифинга, который он должен принять в пятницу. Учитывая такое отношение, нужно задуматься о том, как расценивать планы Трампа о реформе спецслужб: вендетта или серьезная инициатива, призванная осуществить необходимые, по мнению экспертов, конструктивные изменения.

The Wall Street Journal в четверг сообщили, что, по мнению Трампа, должность директора национальной разведки стала раздутой и политизированной, он хочет реструктурировать бюро и урезать его полномочия, а также провести реструктуризацию ЦРУ, отправив больше сотрудников на иностранные должности. Пресс-секретарь Трампа опроверг эти сообщения. Эксперты согласны, что действия директора выходят за рамки того, что было предусмотрено в реформах после 11 сентября; некоторое сокращение имеет смысл, но не в качестве политического возмездия, говорят они.

Если он когда-либо решит управлять [страной] ответственно, то Трамп уже существенно усложнил себе работу. Он приложил столько усилий, чтобы убедить американский народ, что разведке нельзя доверять. Но что же он скажет стране, когда агенты сообщат ему о явной непосредственной опасности?