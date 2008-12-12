В Риме объявили чрезвычайное положение

В Риме 12 декабря был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом Тибра, передает агентство Reuters.

Река вышла из берегов после нескольких дней непрекращающихся дождей. По словам мэра Рима, только в одну ночь выпала месячная норма осадков.

Многие подземные переходы оказались залиты водой, нарушено железнодорожное и авиационное сообщение, по некоторым данным, один человек погиб.

Итальянские профсоюзы по просьбе властей отменили запланированную на 12 декабря забастовку. Дожди идут не только в Риме, но и по всей Италии. В ряде городов на юге страны закрыты школы.