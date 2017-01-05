Что США утратили в Сирии - Bloomberg

Об этом говорится в редакционной статье "Что США утратили в Сирии", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Является ли этот упадок временным или постоянным, станет ясно позже. Совершенно очевидно, что, решив не вмешиваться, чтобы остановить худшую гуманитарную катастрофу со времен Второй мировой войны, президент США Барак Обама лишился и рычагов влияния, и положения, которые позволили бы стать частью решения. Итоговое соглашение может стать приговором для опосредованных сил США, которые воюют в сирийской гражданской войне.

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Даже если это перемирие окажется столь же недолгим, как и его предшественники – что кажется все более вероятным – его основные принципы могут стать образцом для будущих сделок. В соответствии с соглашением, три державы-участницы переговоров возьмут на себя "сферы влияния" в де-факто разделенном государстве. Сирийский диктатор Башар аль-Асад будет контролировать самые густонаселенные части страны в течение нескольких лет, после чего его заменит другой представитель религиозного меньшинства алавитов; будут предприняты своего рода совместные усилия по ликвидации "Исламского государства", марионеточных сил Аль-Каиды и других террористических группировок; Россия прекратит свое прямое военное вмешательство; арабы-сунниты, которые составляют большинство повстанцев, получат больше автономии; а сирийские курды, которые были наиболее эффективными силами, поддерживаемыми США, останутся ни с чем.

Стратегические успехи различных сторон за столом переговоров еще более впечатляющие. На Ближнем Востоке Россия получит больше влияния, чем когда-либо со времен распада Советского союза. У Ирана будет сухопутный доступ в Бейрут, что увеличит его влияние в Ираке и позволит переправлять оружие и другие поставки ливанской террористической группировке Хезболла. Турки получат стабильность на своей южной границе, и своего рода гарантию того, что сирийские курды, которых они связывают с курдским террористическим движением в Турции, не закрепятся в независимом государстве. Асад будет у власти еще несколько лет, или немного больше.

Кроме сирийских курдов, наиболее уязвимые группы в этой сделке – иракцы-сунниты, которые должны будут считаться с растущим влиянием Ирана в их хрупком государстве; Израиль, который столкнется с более сильной Хезболлой; и арабские государства Персидского залива, которые боятся снижения влияния в регионе – особенно после того, как США заключила ядерную сделку с Ираном.

И затем США. Не сумев создать безопасную зону на северо-востоке Сирии, до вмешательства России, администрация Обамы, по сути, отказалась от какой-либо конструктивной роли. Теперь администрации избранного президента Дональда Трампа придется разработать реалистичный план, чтобы привлечь россиян и сирийцев к сотрудничеству в борьбе с "Исламским государством" и другими террористическими группировками, создать безопасную зону на северо-востоке Сирии после того, как Россия отступит, и отговорить Турцию от проведения военных операций против курдов.

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Эти шаги позволят США уберечь хотя бы малую часть от фиаско. К сожалению, теперь слишком поздно что-либо предпринимать в отношении полумиллиона погибших сирийцев, дестабилизации Ближнего Востока и Европы, или ущерба престижу и влиянию США.