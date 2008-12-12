Совещание Тимошенко с руководством банков (фото)

Договорились разработать ряд документов

Участники совещания премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с руководством украинских коммерческих банков и Нацбанка. На совещании премьер-министр заявила, что правительство совместно с Национальным банком Украины и коммерческими банками намерено разработать ряд документов для обеспечения прозрачности банковской системы и соблюдения прав представителей реального сектора экономики и граждан, пользующихся услугами банков. Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

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