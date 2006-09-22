Распалась правящая коалиция Польши

В Польше разразился правительственный кризис - распалась правящая коалиция, стране грозят досрочные парламентские выборы, сообщает РИА «Новости».

"Я обращусь к президенту снять Анджея ЛЕППЕРА с занимаемых должностей (вице-премьера и министра сельского хозяйства)", - заявил на специально созванной пресс-конференции премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.

По его словам, А.ЛЕППЕР вернулся к своему традиционному виду ведения политических дискуссий - "склочничеству".

Премьер-министр подчеркнул, что предпримет усилия к тому, чтобы удержать в парламенте большинство. "Однако, если это не удастся, единственным нормальным решением будут досрочные выборы", - сказал он.

В правящую правительственную коалицию входят партии "Право и справедливость" (лидер Я.КАЧИНЬСКИЙ), "Самооборона" (лидер А.ЛЕППЕР) и "Лига польских семей" (лидер партии и вице-премьер Польши Роман ГЕРТЫХ).

Большинство аналитиков считают, что распад правительственной коалиции неминуемо приведет к досрочным выборам в Польше.

Пресс-секретарь правящей партии "Право и справедливость" Адам БЕЛАН сообщил журналистам, что наиболее оптимальная дата досрочных выборов - 26 ноября этого года.

В свою очередь оскорбленный А.ЛЕППЕР в прямом эфире телеканала TVN24 так прокомментировал заявление премьер-министра Польши: "Хамство, хамство и еще раз хамство".

"Это не я повел себя как авантюрист, как хам, как человек невоспитанный", - сказал А.ЛЕППЕР. По его словам, Я.КАЧИНЬСКОМУ не хватает "политической культуры, личной культуры", не говоря уже о том, "что премьер вытворяет в правительстве, ни с кем не консультируясь".

"Это я был терпелив и выдержал это очень долго", - сказал А.ЛЕППЕР.

Он обвинил Я.КАЧИНЬСКОГО в развале правительственной коалиции.

В ночь на пятницу в парламенте начались консультации различных политических партий в связи с угрозой досрочных выборов.