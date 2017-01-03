В СМИ попало видео с мужчиной, которого подозревают в нападении на ночной клуб в Стамбуле
В турецкие СМИ просочилось видео, на котором зафиксирован предполагаемый террорист, устроивщий стрельбу в стамбульском клубе в новогоднюю ночь.
Видео было обнародовано после того, как полиция Турции арестовала 12 человек в связи с трагическими событиями в клубе Reina, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.
Судя по видео, мужчина с суровым выражением лица снимал сам себя на площади Таксим возле клуба, где на Новый год в кровавой перестрелке погибли 39 человек.
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Reina canisinin Taksim'de çektiği selefie videosu https://t.co/5Ca40Wh7SYpic.twitter.com/ZQmR4Q130l— fuat atik (@mfuatatik) January 2, 2017
Ранее полиция обнародовала фотографию подозреваемого в совершении данного теракта.
Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.