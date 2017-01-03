В СМИ попало видео с мужчиной, которого подозревают в нападении на ночной клуб в Стамбуле

Видео было обнародовано после того, как полиция Турции арестовала 12 человек в связи с трагическими событиями в клубе Reina, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Судя по видео, мужчина с суровым выражением лица снимал сам себя на площади Таксим возле клуба, где на Новый год в кровавой перестрелке погибли 39 человек.

Читайте такжеСБ ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе Стамбула

Ранее полиция обнародовала фотографию подозреваемого в совершении данного теракта.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.