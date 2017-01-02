Израиль не будет возвращать родственникам тела убитых боевиков "Хамас"

Такое решение принял в воскресенье военно-политический кабинет Израиля (министерская комиссия по вопросам безопасности), который обсудил меры по возвращению останков израильских солдат и гражданских лиц с палестинских территорий, передает Би-Би-Си.

Кабинет объявил об этом решении после выхода двух пародийных видеоклипов, опубликованных военизированным крылом "Хамас".

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Они посвящены дню рождения Орона Шаула - 21-летнего сержанта, который, как заявляют израильтяне, был убит во время войны в секторе Газа. "Хамас" однако до сих пор не подтвердил его смерть.

После обсуждения в воскресенье военно-политический кабинет Израиля выпустил короткое заявление: "комитет безопасности обсудил меры, с помощью которых можно добиться возвращения павших на территории сектора Газа солдат и гражданских лиц… и вынес решение, что тела [боевиков "Хамас"] будут похоронены, а не будут возвращены".

В сентябре 2016 года израильские власти заявили, что "Хамас" отверг предложение по обмену пленными и останками погибших мирных граждан.