Израиль начал строить подземный забор на границе с Газой

Как сообщают источники в армии Израиля, строительство началось несколько недель назад. Как ожидается, монолитные подземные заграждения протянутся вдоль всей 70-километровой границы, передает Би-би-си.

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Глубина заграждений составит несколько десятков метров. Строительство может растянуться на несколько лет.

На сегодняшний день сектор Газа отделен от Израиля забором с камерами наблюдения, сторожевыми вышками и колючей проволокой.

В ходе израильско-палестинского конфликта в 2014 году боевикам палестинского движения ХАМАС несколько раз удавалось проникнуть на территорию Израиля через систему туннелей.

Власти Израиля называют туннели стратегической угрозой для страны. Всего было обнаружено и уничтожено более 30-ти подземных ходов.

Представители ХАМАС заявили, что Израилю не удастся сдержать палестинское сопротивление с помощью новых заграждений.