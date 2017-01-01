"Мы сможем преодолеть последние негативные тенденции": экс-премьер Португалии официально стал генсеком ООН

Как отмечает Euronews, назначение 67-летнего Антониу Гутерреша было согласовано Генеральной ассамблеей ООН после единодушной рекомендации членов Совета Безопасности, поэтому новый глава мировой дипломатии получил своеобразный карт-бланш на воплощение своих политических мечтаний.

“Учитывая абсолютную ценность основополагающих прав человека, и основываясь на видении будущего, фундаментом развития которого есть эти права и ценности, я убежден, что мы сможем преодолеть последние негативные тенденции ухудшения состояния дел с соблюдением прав человека, которые мы наблюдаем на международном уровне.”

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Новый генеральный секретарь ООН имеет огромный политический опыт: в течение 7 лет он возглавлял правительство Португалии, впоследствии был Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2016 года бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш принял присягу генерального секретаря Организации Объединенных Наций.