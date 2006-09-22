НАТО активизирует переговоры с Грузией о сближении

Такое решение приняли министры иностранных дел стран-членов НАТО во время встречи в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Это первый шаг на пути вступления Тбилиси в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР отметил, что активизация диалога с Грузией возлагает на эту страны много обязательств. Главное - мирное разрешение конфликтов с Абхазией и Южной Осетией, передает ICTV.