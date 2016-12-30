С территории посольства России в США выезжают фургоны без номеров - журналистка (видео)

13:08, 30 декабря 2016
Мир
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С территории посольства Российской Федерации в США выезжают фургоны без номерных знаков.

Фургоны выезжают из посольства РФ в США / Скриншот

Об этом на своей странице в Twitter сообщила журналистка Fox 5.

"Целый ряд фургонов/грузовиков без номерных знаков покидает российское посольство после объявления администрацией Обамы санкций", - говорится в ее сообщении.

Ранее журналисты опубликовали видео, на котором видно два дипкомплекса России на территории США, которые закрыли через из-за подозрения американской стороны, что они использовались для сбора разведывательной информации.

Как сообщал Reuters, Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.

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Теги: #США#посольство