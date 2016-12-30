Журналисты показали закрытые российские дипломатические имения в США (видео)

08:27, 30 декабря 2016
Мир
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Журналисты опубликовали видео, на котором видно два дипкомплекса России на территории США, которые закрыли через из-за подозрения американской стороны, что они использовались для сбора разведывательной информации.

Журналисты показали закрытую дипнерухомість РФ в США / Скриншот

Видео опубликовано на странице "Голоса Америки" в Twitter.

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"США ввели ряд санкций против России в четверг и закрыли два российских имения, расположенные в ш. Мэриленд/Нью-Йорк из-за возможного шпионажа", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал Reuters, Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.

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Теги: #США#Россия#дипломаты