Журналисты показали закрытые российские дипломатические имения в США (видео)

Видео опубликовано на странице "Голоса Америки" в Twitter.

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"США ввели ряд санкций против России в четверг и закрыли два российских имения, расположенные в ш. Мэриленд/Нью-Йорк из-за возможного шпионажа", - говорится в подписи к видео.

США ввели ряд санкций против России в четверг и закрыли 2 российских имения расположен в ш. Мериленд/Нью-Йорк через вероятное шпионаж pic.twitter.com/2JYV1aNIvG — Голос Америки (@chastime) December 30, 2016

Как сообщал Reuters, Соединенные Штаты в четверг приняли решение о выдворении 35 российских дипломатов и закрытии двух дипмиссий РФ в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснений со стороны России против американских дипломатов в Москве.