В США задержали родственника Джона Кеннеди за драку в баре – СМИ

Об этом сообщает Fox News.

Молодого человека обвиняют в хулиганстве.

Джон является внуком младшего брата Джона Кеннеди – Роберта Кеннеди.

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Полицейские говорят, что Кеннеди и еще один человек боролись на улице и валялись на земле, когда офицеры пытались разнять их. Полицейские сообщили, что видели, как Кеннеди нанес удар человеку в голову четыре или пять раз.

Отмечается, что Кеннеди якобы боролся против офицера, который пытался задержать его, прежде чем они оба упали в сугроб.

Судебное слушание в отношении родственника Джона Кеннеди назначено на 22 февраля.