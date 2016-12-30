В США задержали родственника Джона Кеннеди за драку в баре – СМИ
08:57, 30 декабря 2016Мир
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22-летний Джон Конор Кеннеди, член семьи бывшего президента США Джона Кеннеди, был задержан в четверг за драку в баре в городе Аспен в штате Колорадо.
Джон является внуком младшего брата Джона Кеннеди / news.flp.ua
Об этом сообщает Fox News.
Молодого человека обвиняют в хулиганстве.
Джон является внуком младшего брата Джона Кеннеди – Роберта Кеннеди.
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Полицейские говорят, что Кеннеди и еще один человек боролись на улице и валялись на земле, когда офицеры пытались разнять их. Полицейские сообщили, что видели, как Кеннеди нанес удар человеку в голову четыре или пять раз.
Отмечается, что Кеннеди якобы боролся против офицера, который пытался задержать его, прежде чем они оба упали в сугроб.
Судебное слушание в отношении родственника Джона Кеннеди назначено на 22 февраля.
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