Номерной знак машины президента Кеннеди ушел с молотка за $100 тысяч

На аукционе в городе Далласе в США за 100 тысяч долларов были проданы номерные знаки машины, в которой в 1963 году был застрелен президент Джон Кеннеди, сообщает ВВС.

"Желтый номерной знак GG-300 был выставлен на продажу дочерью хозяина компании, которая впоследствии чинила лимузин, пострадавший после того обстрела", - говорится в сообщении.

Как сообщается, лот был куплен неизвестным коллекционером, который собирает вещи, имеющие отношение к президенту Кеннеди.

35-й президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди был убит в 22 ноября 1963 года, когда президентский кортеж проезжал по улице Далласа.

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В убийстве был обвинен бывший снайпер морской пехоты США Ли Харви Освальд. Он был арестован, однако до суда не дожил: его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.