Штурм Мосула: армия Ирака заявила о начале второй фазы наступления на город (фоторепортаж)

Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил командир спецоперации Абдул Амир Рашид, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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"Силы армии, федеральная полиция и антитеррористические подразделения начали второй этап операции по освобождению восточной части Мосула", - сказал Рашид.

Как сообщал УНИАН, силы коалиции на этой неделе разбомбили последний мост, соединявший восточную и западную части Мосула. Они отвоевали часть восточного Мосула, но боевики группировки «Исламское государство» до сих пор удерживают западную часть города.

Крупнейший город, из числа контролируемых исламистами в Ираке и Сирии был впервые захвачен боевиками в июне 2014 года. Кроме Мосула, экстремисты, также контролируют иракские города Тель-Афар, Аль-Каим и Аль-Хавиджа.