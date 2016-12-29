Новый Генсек ООН хочет как можно скорее встретиться с Трампом после его высказываний

Об этом пишет "Радио Свобода".

Гутерриш , который сменит нынешнего главу ООН Пан Ги Муна с 1 января, заявил 28 декабря, что хочет «наладить конструктивный диалог» с Трампом как можно быстрее.

«Это, конечно, в моих интересах, чтобы как можно скорее посетить его. Соединенные Штаты не только главный донор Организации Объединенных Наций, но один из основных элементов в его действиях», – сказал Гутерриш.

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Дональд Трамп 28 декабря заявил , что будет использовать рычаги американского финансирования ООН с целью изменений в организации. В то же время о каких изменениях идет речь, Трамп не уточнил.

«ООН имеет такой огромный потенциал, но он не используется. Когда вы видели, чтобы ООН решала какие-то проблемы? Они этого не делают. Они создают проблемы», – сказал Трамп. Он добавил: если организация не использует свой потенциал, то это «пустая трата времени и денег».

Трамп неоднократно заявлял, что ООН после его вступления в должность ожидают реформы.