Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154

Фотографии с карикатурами из свежего номера были опубликованы в Twitter.

На первой из них изображен падающий самолет, в салоне которого артист протяжно поет звук «а». На фоне рисунка есть надпись: «Репертуар хоров армии расширяется».

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Вторая карикатура, посвященная Ту-154, тоже изображает падающий самолет, но уже с другой надписью: «Плохие новости... Путина там не было».

На третьей карикатуре изображены военные, которые поют под водой. На заднем плане виден разбившийся Ту-154. При этом мимо военных проплывают рыбы, которым нравится их пение. Надпись над карикатурой: «После катастрофы Красная Армия завоевала новую аудиторию».