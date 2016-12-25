В СБУ заговорили о "последствиях" убийства посла РФ и крушения ТУ-154 для мирового сообщества

Убийство посла РФ в Турции и катастрофа военного самолета ТУ-154 на пути в Сирию повлияют на мировое сообщество. Такое мнение глава СБУ Василий Грицак высказал в эфире "112 Украина".

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"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - сказал Грицак.

Он добавил, что планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.

"У меня слишком мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело и доступа к тем материалам у нас нет", - отметил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи. Он направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.