The Washington Post: Трамп делает шаг к честности

Об этом говорится в редакционной статье "Трамп делает шаг к честности", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Трамп не должен вмешиваться в расследование, которое ведет генеральный прокурор Нью-Йорка, но он должен закрыть фонд как можно быстрее, чтобы он не стал привлекательным каналом для тех, кто ищет влияния. В то же время, Трамп должен выбрать такой же здравый подход к этике, прозрачности и конфликту интересов в других его деловых и семейных вопросах.

Трамп сделал заявление о фонде с типичным бахвальством. "Я отдавал миллионы долларов фонду (DJT Foundation), собрал или получил еще больше миллионов, и ВСЕ они были переданы на благотворительные цели, но средства массовой информации об этом не сообщали!", - хвастался он в Twitter. "DJT Foundation, в отличие от большинства фондов, не оплачивал взносы, арендную плату, зарплаты или каких-либо другие расходы. 100% денег идет на замечательные благотворительные цели!"

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На самом деле, как сообщала The Post в этом году, Трамп, видимо, использовал деньги благотворительной организации для урегулирования судебных исков, связанных с его коммерческими предприятиями. По сообщениям, Нью-Йорк проверяет, нарушил ли Трамп положение о "сделках с заинтересованностью", которое говорит, что некоммерческие лидеры не могут использовать средства, переданные на благотворительность, чтобы помочь себе, своим родственникам или своему бизнесу. The Post также сообщала, что, хотя фонд действительно отдавал деньги на благотворительные цели, и совсем немного тратил на накладные расходы, некоторые выплаты все же были направлены на весьма сомнительные цели, вроде подарка в 2013 году стоимостью $ 25,000 комитету, который поддерживал кампанию генерального прокурора Флориды Пэм Бонди в то время, когда ее офис решал, расследовать ли обвинения в мошенничестве против университета Трампа. Хотя она не продолжала расследование, консультант сказала, что Бонди не знала об этом, когда приняла подарок. Но все же выплаты выглядят сомнительно. Так же как $ 30 000, потраченных фондом на покупку двух больших портретов Трампа, и $258 000 из средств фонда – на урегулирование судебных процессов с участием двух коммерческих предприятий Трампа.

Теперь Трампу предстоит принять еще более сложные решения. Он по-прежнему не уточнял, как собирается разорвать свои связи с бизнесом, который построил. Он должен стремиться к чистому разрыву, не только ради приличия, но и ради собственного авторитета. Если он надеется стать продуктивным лидером, ему потребуется вся политическая сила, которую только можно собрать; но вопросы о том, пытались ли аутсайдеры купить влияние через его семейный бизнес, могут существенно подорвать его положение. Трамп давно обещал обнародовать свои налоговые декларации, как и другие кандидаты в президенты в течение многих лет, но он так и не сделал этого.

Сложно предсказать действия Трампа в этих вопросах. С одной стороны, он был откровенен в требовании отдохнуть от бизнеса, в том числе от тесных связей между определением политики, лоббированием и федеральными контрактами. Он обещает "осушить болото" в Вашингтоне. Тем не менее, он, похоже, меньше стремится к действиям, когда речь идет о его собственном бизнесе и семье. До инаугурации, Трамп должен объявить политику нетерпимости по отношению к конфликтам интересов и нарушению правил – особенно своих собственных.