Трамп решил не спешить с заявлением о выходе из бизнеса

"Объявление будет в январе", - заявил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает РБК.

Предполагалось, что объявление о том, как Трамп отстранится от управления своим бизнесом, состоится 15 декабря.

В мартовском списке Forbes Трамп занимал 324-е место с состоянием в $4,5 млрд.

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Как сообщала газета The Washington Post со ссылкой на официального представителя Трампа, миллиардер, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в июне продал все свои доли в различных компаниях.

Assosiated Press 10 декабря со ссылкой на документы из реестра штата Делавер сообщило, что Трамп закрыл несколько своих компаний, в числе которых четыре фирмы, возможно, связанные с Саудовской Аравией. Такое решение принято, чтобы «избежать возможных конфликтов интересов» после инаугурации. Однако в компании Trump Organization агентству эту информацию не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, Трамп объявил о намерении назначить президента Goldman Sachs Гари Кона своим экономическим советником и директором Национального экономического совета.