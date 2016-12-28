В Канаде дорога превратилась в каток: столкнулись 30 машин (фото)

В южном Онтарио столкнулись более 30 автомобилей. Об этом сообщили местные медики, передает телеканал CBC News.

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Столкновение на транспортной развязке по Дерри Роуд в Миссиссаге произошло из-за ледяного дождя – на дороге появилась изморозь. Пострадали около 15 человек, их доставили в больницы с легкими травмами.

15 patients transported to local hospital following a multi vehicle pile up on the ramp from Highway 410 southbound at Derry Road. #onstormpic.twitter.com/JBRDkK7Wo4 — DR (@Media371) December 28, 2016

В полиции Онтарио также отметили, что всего за два с половиной часа во вторник произошло более 70 ДТП.