В Канаде дорога превратилась в каток: столкнулись 30 машин (фото)

11:57, 28 декабря 2016
Мир
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Около 15 человек попали в больницы.

Массовое ДТП в Канаде / cbc.ca

В южном Онтарио столкнулись более 30 автомобилей. Об этом сообщили местные медики, передает телеканал CBC News.

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Столкновение на транспортной развязке по Дерри Роуд в Миссиссаге произошло из-за ледяного дождя – на дороге появилась изморозь. Пострадали около 15 человек, их доставили в больницы с легкими травмами.

В полиции Онтарио также отметили, что всего за два с половиной часа во вторник произошло более 70 ДТП.

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Теги: #Канада#ДТП