СМИ узнали о плане России и Турции о перемирии в Сирии

Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии, передает "Анадолу" со ссылкой на источники.

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Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада.

В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.

При этом договоренность о перемирии не распространяется на "террористические организации".

Ранее Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно недельного режима прекращения огня, утверждая, что повстанцы будут использовать такие паузы для своего укрепления, которое причинит больше бед гражданскому населению.

Конфликт в Сирии длится уже шестой год. По данным ООН, в помощи нуждаются 13,5 миллиона человек. Почти 5 миллионов из них живут в осажденных или труднодоступных районах.