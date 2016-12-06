Правительство Сирии отказывается от прекращения огня, пока повстанцы не покинут Алеппо – СМИ

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии, распространенном во вторник государственными СМИ, пишет Reuters.

Москва вчера заявила, что представители России и США встретятся на этой неделе для обсуждения возможного выхода повстанческих групп из Алеппо. Официальный представитель США сказал Рейтер, что Вашингтон примет такое условие, если это спасет жизни.

Сирийское правительство называет все повстанческие группировки, которые сражаются против президента Башара аль-Асада, террористами. Повстанцы состоят из групп, поддерживаемых Соединенными Штатами, Турцией и монархиями Персидского залива, а также джихадистских боевиков.

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Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно недельного режима прекращения огня, утверждая, что повстанцы будут использовать такие паузы для своего укрепления, которое причинит больше бед гражданскому населению.