Попытка госпереворота в Черногории: выдан ордер на арест двух россиян

Пять человек находятся в розыске по подозрению в «террористической» деятельности, которая предусматривала план убийства премьер-министра страны и захват парламента в день выборов в октябре, передает Радио Свобода.

Двое россиян, как сообщается, являются членами российской военной разведки и якобы с территории соседней Сербии осуществляли слежку за премьер-министром Черногории Мило Джукановичем.

Местные СМИ сообщили, что один из разыскиваемых сербов – Неманья Ристич, который появился на фотографии рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 декабря во время его визита в Белград.

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Кремль отрицает свою причастность к политике в Черногории, но активно поддерживает местные политические группы, которые выступают против пронатовского правительства.

Черногория получила приглашение присоединиться к военному альянсу в прошлом году, но решение еще не ратифицировано несколькими государствами-членами.

Власти Черногории заявили, что нет доказательств привлечения высокопоставленных должностных лиц России в заговоре против НАТО. Около 20 человек, в основном сербы и россияне, уже находятся под стражей в Черногории по обвинению по такой вероятной схемы.

В октябре СМИ распространили информацию о подготовке государственного переворота в Черногории. Среди организаторов были названы граждане России.