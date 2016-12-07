Черногория объявила в международный розыск россиян, подозреваемых в попытке госпереворота – СМИ
Граждане России Ширков Эдуард Владимирович и Попов Владимир Николаевич, что организовали преступную группу с целью вооруженного переворота с убийством премьер-министра Мило Джукановича, были объявлены в международный розыск.
Об этом со ссылкой на источники в госорганах сообщает издание Dnevne novine, передает «Медуза».
Вместе с россиянами в розыск также объявлены трое сербов – Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неман Ристич. Последний является одним из лидеров ультрапатриотического движения «Заветницы» и был ранее судим за убийство.
В базе Интерпола никто из перечисленных лиц пока не значится.
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Как подчеркивает издание, Россия не выдает своих граждан, а значит Черногория сможет рассчитывать на экстрадицию только если Широков и Попов покинут пределы страны.
Как ранее сообщал УНИАН, в октябре СМИ распространили информацию о подготовке государственного переворота в Черногории. Среди организаторов были названы граждане России.