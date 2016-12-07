Черногория объявила в международный розыск россиян, подозреваемых в попытке госпереворота – СМИ

Об этом со ссылкой на источники в госорганах сообщает издание Dnevne novine, передает «Медуза».

Вместе с россиянами в розыск также объявлены трое сербов – Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неман Ристич. Последний является одним из лидеров ультрапатриотического движения «Заветницы» и был ранее судим за убийство.

В базе Интерпола никто из перечисленных лиц пока не значится.

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Как подчеркивает издание, Россия не выдает своих граждан, а значит Черногория сможет рассчитывать на экстрадицию только если Широков и Попов покинут пределы страны.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре СМИ распространили информацию о подготовке государственного переворота в Черногории. Среди организаторов были названы граждане России.