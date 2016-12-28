США не снабжают сирийскую оппозицию ПЗРК - Госдеп

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, сообщает Reuters.

«Факт в том, что мы не снабжаем никакими ПЗРК сирийскую оппозицию», - сказал Тонер.

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«Наша позиция по ПЗРК не изменилась, мы были бы очень обеспокоены, если бы подобное оружие попало в Сирию», - отметил он.

Как пишет Дождь, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепартамента Джоном Керри заявил, что «разрешение на поставки антиправительственным отрядам вооружений, включая ПЗРК», которое было заложено в закон США о бюджете на оборону, «может привести к дальнейшей эскалации напряженности и новым жертвам».

Напоним, ранее Марк Тонер заявлял, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему не планируют поставлять сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) для борьбы с террористами.