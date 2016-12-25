Трамп решил закрыть свой благотворительный фонд

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ликвидировать свой благотворительный фонд Trump Foundation, чтобы избежать конфликта интересов, сообщает РБК со ссылкой на на заявление миллиардера.

Отмечается, что Трамп не обозначил конкретных сроков закрытия фонда, однако поручил своему адвокату предпринять все меры для этого.

"Фонд провел огромную работу в течение многих лет, жертвуя миллионы долларов бесчисленному количеству объединений, поддерживал ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей. Однако для избежания конфликта интересов с моей ролью в качестве президента, я продолжу заниматься своей благотворительной деятельностью другими способами", - говорится в заявлении Трампа.

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Избранный президент сообщил в налоговое управление, что с 2009 по 2014 годы он не финансировал фонд. Крупнейшими благотворителями в предыдущие годы были Винс и Линда Макмэхон, которые пожертвовали в Trump Foundation 5 миллионов долларов в 2007-2009 годы, указывает газета. Ранее избранный президент предложил Линде Макмэхон должность руководителя американской Администрации малого бизнеса.

В 2015 году Trump Foundation​​ признался в нарушении правила, согласно которому некоммерческие лидеры не могут использовать средства своего благотворительного фонда для помощи себе, своим родным и собственному бизнесу.

Официальный представитель Трампа в начале декабря заявил, что миллиардер еще в июне во время предвыборной кампании продал все ​свои доли в банках, нефтяных гигантах и других компаниях. Сумма сделок и конечные покупатели акций неизвестны, поскольку Трамп может до мая 2018 года не раскрывать информацию о своих финансах.