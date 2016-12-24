Израиль отзывает послов из Новой Зеландии и Сенегала для консультаций

Об этом сообщил The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Дэвида Кейса, передает 112 Украина.

Такое решение принял глава правительства Биньямин Нетаньяху. Он также распорядился отменить визит в страну сенегальского министра иностранных дел Манкура Ндиайе, который должен был состояться через три недели.

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Премьер поручил министерству иностранных дел страны прекратить все программы помощи Сенегалу, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на "оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим".

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты.

Позже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления его на должность отношения ООН и США изменятся.