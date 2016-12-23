США ввели санкции против ряда российских банкиров из-за Сирии

США включили в список санкционным лиц в отношении Сирии российских банкиров. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов США.

В частности, в список вошли руководители банка «Темпобанк»: заместители председателя правления Николай Ахломов, Ирина Коженкова и Елена Апанасенко, а также председатель Наблюдательного совета Андрей Дубиняк и члены Наблюдательного совета Леонид Решетников, Дмитрий Митяев, Аркадий Вайнштейн, Елена Жирова и Владимир Гаглоев.

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Кроме того, в «черный список» США вошли также и шесть членов правительства Сирии: министр промышленности Ахмад аль-Хамо, министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганем, министр технологий и коммуникаций Али аль-Зарифе, министр финансов Мамун Хамдан, министр информации Мухаммад Рамиз Турджуман и министр транспорта Али Хаммуди. В список попал глава ЦБ Сирии Дурейд Дурга.

Напомним, 20 декабря в США приняли решение относительно расширения санкций против Российской Федерации из-за конфликта в Украине. Об этом говорится в заявлении Минфина США. Отмечается, что к санкционного списка вошли семь физических лиц (Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин) и несколько десятков организаций.

Кроме того, санкции также распространяются на два судна под российским флагом - нефтяные танкера "Маршал Жуков" и "Сталинград".