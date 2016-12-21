США расширили санкции против РФ, чтобы помешать уклонению от пребывания в санкционном режиме

Об этом говорится на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов).

В частности, в ведомстве отметили, что для того, чтобы сохранить эффективность действующих санкций, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определило еще 7 человек и 8 компаний, которые, в соответствии с двумя исполнительными указами, подпадают под действие санкций. Также новыми ограничительными мерами были определены два судна в качестве заблокированной собственности.

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В то же время Управление по контролю за иностранными активами Госказначейства США определило 26 дочерних компаний, активами которых на уровне 50% или более владеют те компании, в отношении которых уже вводились санкции. В частности, в июле 2014 года под санкции попал российский производитель газа «Новатэк». Новые санкции были введены в отношении ряда его дочерних компаний. Таким же образом были введены санкции против ряда активов, принадлежащих российскому «Россельхозбанку».

«Такие действия являются частью дальнейших усилий Департамента казначейства в противодействии попыткам обойти эти санкции. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в намерении сохранять санкции, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями. Этот шаг подчеркивает отрицание правительством США оккупации Крыма Россией и наш решительный отказ признавать ее попытку аннексии полуострова», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что новые ограничения введены после принятого 19 декабря решения Европейского Союза продлить действие европейских санкций еще на полгода, а также направлены на усиление единства Запада в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, в США приняли решение относительно расширения санкций против Российской Федерации из-за конфликта в Украине. Отмечается, что в санкционный список вошли семь физических лиц и несколько десятков организаций.