После зверств в Алеппо Путин похвастался "эффективностью" применения российского оружия в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании расширенной коллегии Минобороны России.

«Отмечу также прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск. Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях», - сказал Путин.

«Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода», - добавил он.

Он подчеркнул, что важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнения заданий гособоронзаказа.

Читайте такжеБелый дом: отвратительным действиям Путина и Асада в Алеппо не может быть оправдания

По его словам, на должном уровне поддерживается состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60%, заверил он.

«Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. И своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране», - сказал Путин.

По его словам, потенциал российских Вооруженных сил прошел проверку на прочность в их борьбе с международными террористами в Сирии.

«Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков», - сказал Путин.

«Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества. Нужно воспользоваться ими по максимуму, мы знаем, какой интерес проявляют партнеры к современному российскому оружию», - добавил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.