Красные звезды уберут с российских военных самолетов

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который заменяет пятиконечные красные звезды на бортах военных самолетов и вертолетов на звезды с российским триколором. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на "Коммерсант".

Впрочем, источники издания в Главном штабе ВВС сообщили, что для замены звезд на самолетах необходимо специальное постановление правительства. Пока же менять раскраску воздушных судов не будут.

Интересно, что Федеральная служба безопасности, не став дождаться принятия закона, давно уже использует звезды с триколором на своих воздушных судах.