США создали “госпиталь” для боевых роботов из Ирака

Большинство боевых роботов, использующихся армией США в Ираке, получают повреждения не в результате атак и взрывов, а из-за ошибок операторов, сообщает Strategy Page. По состоянию на 2007 год в Ираке находилось максимальное число таких машин, около 2 тысяч. И лишь 20 процентов выведенных из строя получили повреждения из-за действий боевиков.

Американские военные отмечают, что роботы, занимающиеся разведкой, разминированием и другими задачами, нередко становятся целями противника. Боевики приводят в действия дистанционные взрывные устройства, заметив приближающегося робота, и даже открывают по ним огонь. Но в таких случаях машины далеко не всегда получают повреждения из-за своих небольших габаритов и защиты. К тому же, военные оказывают им огневую поддержку, и стараются не посылать для выполнения безнадежных миссий.

Значительно чаще роботы ломаются из-за неправильного использования. В частности, операторы нередко пытаются с их помощью поднимать объекты, масса которых превышает максимально допустимую. Как правило, это не более 5 килограммов.

Частые поломки вынудили командование американского контингента в Ираке создать так называемый "госпиталь для роботов" (Joint Robotic Repair and Fielding Activity), "лечение" в котором проходили до 400 машин в неделю. Однако позже оказалось, что чинить технику на иракской территории слишком дорого. Тогда центр переместили в Германию, куда сейчас и попадают вышедшие из строя роботы.

Лента.ру