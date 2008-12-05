Исполняется 60 лет Конвенции о геноциде

В Хельсинки была одобрена Декларация Совета Министров иностранных дел ОБСЕ «О 60-й годовщине Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, документ был инициирован, в т.ч. Украиной, и после продолжительных дискуссий принят консенсусом всеми государствами-участниками ОБСЕ.

В Декларации подтверждается важность Конвенции для предотвращения и наказания преступления геноцида, содержится призыв к полному выполнению государствами их обязательств по ней.

Учитывая отдельные попытки отрицания и оправдания некоторых случаев совершения преступления геноцида, в Декларации государства отдельно подчеркнули, что «геноцид в соответствии с международным правом является одним из самых тяжких преступлений, который осуждается всем международным содружеством, и никогда не может быть оправдан».