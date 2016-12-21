В Госдепе версию о причастности США к убийству посла РФ в Турции назвали "смешной"

"Любая версия о том, что США в той или иной мере поддерживают это [убийство российского посла в Турции] или стоят за этим или даже косвенно участвуют-абсолютно смешна", - заявил представитель госдепа Джим Кирби, передает РБК.

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Он также отметил, что не собирается делать заявления до завершения расследования.

"Я не знаю и не думаю, что вы знаете, какие мотивы были у этого человека", - отозвался представитель госдепа о стрелявшем в Карлова Мевлюте Алтынташе.

"Я видел то же, что и вы видели, - как он стрелял и кричал после того, как убил посла", - заметил Кирби.

"Мы должы позволить следователям выполнить свою работу - сопоставить факты и доказательства, прежде чем перейти к выводам", - заключил Кирби.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что за убийством российского посла Андрея Карлова стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена, который живет в США. Такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с главой Госдепа США Джоном Керри.

Посол Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки госпереворота в июле 2016 года. После убийства он выкрикивал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!" Алтынташ был убит на месте сотрудниками полиции.