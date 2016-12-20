The Washington Post: Убийство посла России в Турции создаст кризис для Эрдогана

Об этом пишет Ишан Тарур в статье "Убийство посла России в Турции создаст кризис для Эрдогана", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение было "провокацией", которая не повлияет на потепление в отношениях между Москвой и Анкарой. В прошлом году обе страны столкнулись с кризисом, поскольку приняли разные стороны в гражданской войне в Сирии. Вмешательство России в войну от имени режима президента Сирии Башара аль-Асада привело в бешенство Турцию и ее президента, Реджепа Тайипа Эрдогана, который был одним из первых мировых лидеров, призывавших к уходу Асада.

Несколько месяцев спустя, Турции пришлось изменить свою позицию, когда укрепился режим Асада, и сирийские курдские группировки получили поддержку беспокойного курдского меньшинства в Турции. Недавно, Турция тесно сотрудничала с Россией, чтобы найти выход для гражданского населения, оказавшегося в ловушке в разрушенном войной сирийском городе Алеппо.

Это вовсе не означает, что все турки принимают роль России в конфликте, который бушует на их пороге. Перед российскими дипломатическими представительствами в Стамбуле и Анкаре состоялись протесты. По сообщениям, на месте убийства Карлова, стрелявший заявил, что его действия были возмездием за роль России в бомбардировках повстанческих районов в Алеппо, затем он был убит сотрудниками сил безопасности Турции.

Аналитики предостерегают от панических опасений из-за краха дипломатических отношений между двумя странами.

"Нет, это не Сараево 1914", - написал в Twitter турецкий обозреватель Мустафа Акйол, ссылаясь на убийство наследника династии Габсбургов сербским националистом, которое предшествовало Первой мировой войне. "Ни Анкара, ни Москва не станут развязывать войну. Совсем наоборот, они могут даже сблизиться".

Тем не менее, Эрдоган столкнется со сложной геополитической ситуацией. Отношения Турции с Западом переживают не лучшие времена, многие правительства осуждают чистки Эрдогана среди оппонентов после неудачной попытки переворота прошлым летом. Он будет вынужден пойти на уступки России после убийства посла.

"Трудно представить более неподходящее время для Эрдогана, который старательно вел переговоры с Путиным о Сирии. Когда его отношения с США и Европой испортились, сближение с Россией было ему необходимо", - сказал Генри Барки, директор программы по Ближнему Востоку в Институте Вудро Вильсона (Вашингтон). "Теперь он обнаружит, что его позиция в отношениях с Россией еще слабее, чем когда-либо, и можно быть уверенным, что Путин за закрытыми дверями будет пользоваться этим, сколько сможет, на публике сообщая банальности, вроде неизменности отношений. Единственное, что предстоит решить, - это цена, которую придется заплатить Эрдогану".

В заявлении для СМИ, отправленном по электронной почте администрацией президента Турции, Эрдоган сказал, что в телефонном разговоре с Путиным в понедельник, они "договорились о дальнейшем укреплении нашего сотрудничества, в частности в международной борьбе с терроризмом в ближайшие дни".

Что это означает, пока неясно. Высокопоставленные официальные лица Турции, в том числе министр иностранных дел, должны были прибыть в Москву во вторник для проведения переговоров с российскими и иранскими коллегами по поводу дальнейших действий в Сирии. Возможно, это признак того, что Турция отказалась от участия и позволила союзникам Асада в Москве и Тегеране формировать будущее Сирии.

"Игра Турции в Сирия закончилась", - сказал Селим Сазак, научный сотрудник в Century Foundation, мозговом центре в Нью-Йорке.

Дома, союзники Эрдогана возлагают вину на национальный объект ненависти, Фетхуллаха Гюлена, пожилого турецкого клирика, живущего в изгнании в Соединенных Штатах. Анкара обвиняет его в организации неудавшегося переворота в июле. В заявлении премьер-министр связал нападение с "темными силами", - отсылка к теориям заговора, которую используют правительственные чиновники.

"Лучший выход для Анкары – возлагать вину за это на гюленистов, как они сделали, когда был сбит российский истребитель", - сказал Сазак, подразумевая эпизод в прошлом году, когда турецкие силы сбили российский истребитель, осуществлявший атаки над Сирией.

Путин сказал, что также хотел бы знать, кто "направлял" убийцу. Турция может усилить давление на Вашингтон, чтобы экстрадировать Гюленаю Тупиковая ситуация, которая может быть на руку Москве. Ощутимая враждебность Запада в отношении Эрдогана и правительства Турции способствовала укреплению ультранационалистического, "евразийского" лагеря в турецкой политике, который хочет, чтобы Анкара отвернулась от Европы и НАТО и сотрудничала с такими странами, как Россия и Китай.

"Мы видим, как теории заговора и указывание на Запад способствуют повороту Турции к России", - сказал Айкан Эрдемир, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, неоконсервативного аналитического центра в Вашингтоне.

Эрдогана и его правящую "Партию справедливости и развития" (ПСР) поддерживают консервативные сунниты, многие из них пришли в ярость после нападений на повстанцев в Сирии при поддержке России. Президенту Турции предстоит "пройти сложный путь", - сказал Эрдемир, ему придется балансировать между гневом основных сторонников и необходимостью наладить отношения с Россией и Ираном.

В то же время, убийство российского посла стало новым признаком кризиса в сфере безопасности, охватившего Турцию. В стране наблюдается тревожный всплеск террористических актов, связанных с отдельными группировками исламистских экстремистов и курдских сепаратистов. Всех их побудил к действию разворачивающийся хаос в Сирии.

"В целом, стратегия состоит в том, чтобы отвлечь внимание от проблем во внутренней безопасности в сторону глобальных заговоров", - сказал Эрдемир. "Признать неудачу во внутренней системе безопасности – значит признать плохое управление".