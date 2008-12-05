В Южной Осетии может произойти социальный взрыв

Власти Южной Осетии не организовали должным образом работы по восстановлению инфраструктуры после августовских боевых действий и по подготовке к зиме, что грозит социальным взрывом в Республике.

Об этом заявил экс-секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий БАРАНКЕВИЧ в интервью российской газете "Коммерсант" от 5 декабря 2008года.

"Там скандал будет. С самого начала должна была быть служба заказчика по Южной Осетии. Она делает заказ, составляется договор. А этого никто не сделал. Строителям сказали: отремонтируйте школу. И они ремонтируют. Им выгодно больше денег получить, вот они мрамором и выкладывают полы. И теперь строители, вложившие деньги, требуют их вернуть, а правительство говорит: дорого, не будем платить", - сказал А.БАРАНКЕВИЧ.

"Через два-три месяца там может быть социальный взрыв. К зиме подошли никак. Школы и детские сады не отапливаются. Тепла нет. Дрова не заготавливались, сейчас в спешном порядке что-то делают, но машина дров стоит 15 тысяч рублей. Где деньги брать? Бездумное руководство", - заявил он.

По словам А.БАРАНКЕВИЧА, инвесторы боятся вкладывать деньги в Южную Осетию при нынешнем руководстве.

"Да никто не пойдет деньги вкладывать туда. Я знаю многих осетин, которые говорят: мы бы вложили капитал свой в республику, но при таком руководстве мы боимся", - заявил он.