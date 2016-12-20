Польский Сейм отменил ограничения, которые стали причиной массовых акций протеста

"Как сообщалось ранее, прекращают свое действие объявленные ранее изменения в доступе журналистов к зданию Сейма Польши", - говорится в сообщении пресс-службы Сейма, передает Европейская правда.

В пресс-службе нижней палаты польского парламента также отметили, что "остаются неизменными также и правила по организации работы и передвижения журналистов у здания Сейма и Сената".

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"Целью изменений, которые вызвали протест, было, прежде всего, повышение эффективности работы парламентских корреспондентов и обеспечить четкие правила сотрудничества между ними и депутатами, сенаторами, по образцу тех, которые действуют в некоторых парламентах других европейских стран", - продолжили в пресс-службе.

В Сейме подчеркнули, что отныне любые изменения в правила работы журналистов в Сейме, будут согласовываться с представителями медиа.

"Мы хотели бы, однако, заверить, что любые изменения не будут вводиться без широких консультаций и согласований с самими журналистами", - подчеркнули в пресс-службе Сейма.

Как сообщал УНИАН, в Варшаве полиция ночью оттеснила демонстрантов из палаточного городка возле Сейма.