В Варшаве полиция ночью оттеснила демонстрантов из палаточного городка возле Сейма

Как передает Европейская правда, полиция в ночь на вторник вывела силой часть людей, которые протестовали перед Сеймом.

По информации протестующих, полиция призвала их разойтись по соображениям безопасности.

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Сообщается, что полиция силой оттеснила протестующих в 4 часа утра из палаточного городка.

После этого перед Сеймом началось установление временного ограждения.

Как сообщал УНИАН, протесты оппозиции в Польше начались из-за намерения властей ограничить доступ журналистов к заседаниям Сейма. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство правящей партии «Право и справедливость» пообещало не принимать новый регламент, который вызвал обвинения в нарушении демократических норм.