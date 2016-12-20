Меркель назвала трагедию в Берлине терактом, осуществленным беженцем

Об этом сообщает Dw.com.

Глава германского правительства выразила сочувствие жертвам случившегося и поблагодарила полицию, спасателей и следствие. Случившееся будет расследовано и виновные будут наказаны, заверила Ангела Меркель.

"Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", – заявила канцлер ФРГ.

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Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.

Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.