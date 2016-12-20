Полиция считает, что водитель грузовика в центре Берлина намеренно въехал в толпу

08:23, 20 декабря 2016
Мир
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Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в заявлении ведомства в официальном twitter.

«Наши исследователи считают, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.

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