Полиция считает, что водитель грузовика в центре Берлина намеренно въехал в толпу

Об этом говорится в заявлении ведомства в официальном twitter.

«Наши исследователи считают, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац», – говорится в сообщении.

Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.

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Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.