Полиция считает, что водитель грузовика в центре Берлина намеренно въехал в толпу
08:23, 20 декабря 2016Мир
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Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом говорится в заявлении ведомства в официальном twitter.
«Наши исследователи считают, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке на Брайтшайдплац», – говорится в сообщении.
Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz gesteuert wurde— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.
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Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе.
Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.
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