Еврокомиссия предлагает либерализовать визовый режим на Востоке

Еврокомиссия предлагает либерализацию визового режима для восточных партнеров в обмен на усиление борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в коммюнике Еврокомиссии для Совета ЕС и Европарламента о Восточном партнерстве, обнародованном вечером 3 декабря.

«ЕС должен был бы предложить партнерам пакты “мобильности и безопасности”, которые включали бы в себя как аспекты мобильности, так и условия, необходимые для обеспечения безопасной среды», - отмечается в документе.

Такие пакты, по мнению Еврокомиссии, должны касаться борьбы с нелегальной миграцией, улучшения системы предоставления убежища до стандартов ЕС, создания интегрированной структуры управления границами, в соответствии с законодательством Евросоюза, усиления способности полиции и судебной системы, в частности, в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В вопросе мобильности главным инструментом должно быть так называемое Мобильное партнерство (программа ЕС, предусматривающая рабочую миграцию в ЕС на сезонные работы при условии обязательного возвращения – УНИАН).

В вопросах визовой политики первым шагом, по убеждению Еврокомиссии, должно быть подписание соглашений об упрощении визового режима и соглашений о реадмиссии, вторым шагом может стать отмена платы за визы, что, по данным 2007 года, приведет к уменьшению поступлений в бюджеты стран-членов ЕС на 75 млн. евро.

Кроме того, коммюнике предусматривает развитие консульской сети, в том числе путем создания общих центров по обработке запросов на визы. Диалоги о безвизовом режиме Еврокомиссия предлагает начинать после эффективной имплементации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Эти диалоги будут предусматривать создание дорожных карт, которые должны базироваться на четырех основных темах: безопасность документов, борьба с нелегальной миграцией, вопросы охраны общественного порядка и вопросы внешних отношений, включая защиту прав мигрантов и других уязвимых групп населения.

Комиссия также готова начать исследование относительно расходов и преимуществ для Евросоюза и партнеров при достижении свободного движения рабочей силы. С учетом результатов такого исследования, Еврокомиссия может предлагать частично открывать рабочий рынок для граждан из стран-партнеров.

Еврокомиссия также считает, что ЕС должен помочь партнерам в достижении необходимых стандартов управления границами, создании эффективного режима защиты персональных данных, который в то же время давал бы возможность обмениваться данными с Европолом и Евроюстом, дать возможность партнерам принимать участие в работе соответствующих европейских агентств, поддержать борьбу с организованной преступностью, торговлей людьми, коррупцией на высоком должностном уровне и в предупреждении отмывания “грязных денег”.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Еврокомиссия представила свои предложения относительно Восточного партнерства – польско-шведской инициативы, представленной в мае этого года и одобренной на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в июне.

1 сентября этого года Европейский Совет на фоне российско-грузинской войны призвал ускорить работу над имплементацией инициативы. Ожидается, что на декабрьском заседании Европейского Совета лидеры глав государств и правительств стран-членов ЕС обменяются мнениями относительно представленных предложений, а окончательное решение одобрят уже в марте следующего года.

Восточное партнерство должно охватить 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.