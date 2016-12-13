Подозреваемому в покушении на Трампа британцу дали год тюрьмы
Британец Майкл Сэндфорд, попытавшийся на предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе в июне отобрать у полицейского пистолет, приговорен в США к 12 месяцам и одному дню заключения.
Двадцатилетнему Сэндфорду грозило до 10 лет тюрьмы по обвинению в подготовке покушения на Трампа, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Молодого человека заподозрили в том, что он пытался выхватить у полицейского пистолет с целью совершить покушение на Дональда Трампа, который тогда был кандидатом в президенты США от республиканцев.
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В ходе судебного процесса Сэндфорд признал вину в попытке незаконно завладеть оружием и в срыве официального мероприятия. На такой шаг он пошел в рамках сделки, которую заключил со следственными органами.
Сэндфорда задержали на предвыборном митинге Трампа в Лас-Вегасе 18 июня этого года, когда он попытался отобрать у полицейского пистолет, но не сумел. Как сообщалось, сразу после задержания он заявил полиции, что намеревался стрелять в Трампа.
По словам задержанного, он специально приехал из Калифорнии в Лас-Вегас и начал упражняться в стрельбе в местном тире. При этом позже выяснилось, что до этого случая Сэндфорд никогда не держал в руках оружия.
Судья на процессе назвал поступок Майкла Сэндфорда безумной выходкой. По мнению судьи, молодой человек - не злоумышленник, он "просто испытывает медицинскую проблему, которой не следует стыдиться".