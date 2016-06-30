Покушение на Трампа: 20-летнему британцу грозит 30 лет тюрьмы
11:27, 30 июня 2016Мир
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Британцу, который был задержан при попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, предъявили официальные обвинения, ему грозит 30 лет тюрьмы.
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press.
Британец, 20-летний Майкл Сэндфорд, обвиняется в незаконном владении огнестрельным оружием, срыве официального мероприятия, создании препятствий служебному лицу при исполнении служебных обязанностей.
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Обвинения объявил прокурор Лас-Вегаса Дэниэл Богден.
Напомним, Сэндфорд был задержан 18 июня на предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Он признался, что намеревался застрелить кандидата в президенты.
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