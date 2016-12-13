После пересчета голосов Трамп остался победителем выборов
11:23, 13 декабря 2016Мир
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В США 12 декабря завершилась процедура пересчета голосов в нескольких штатах, по итогам которой республиканец Дональд Трамп остается победителем президентских выборов.
Дональд Трамп / REUTERS
Участники пересчета даже добавили Трампу еще 131 голос в штате Висконсин, где официальный подсчет показал, что он выиграл с преимуществом в почти 23 тысячи голосов при почти трех миллионах участников голосования.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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«Демократы и Зеленая партия теперь могут отдохнуть», – указал Трамп в Twitter.
Как сообщал УНИАН, 12 декабряфедеральный судья в США отклонил запрос кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн, которая добивалась пересчета голосов по итогам президентских выборов в Пенсильвании.
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