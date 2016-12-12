Антониу Гутерреш принес присягу генсекретаря ООН
Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш принял присягу генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Церемония состоялась сегодня, 12 декабря.
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Как сообщал УНИАН, в октябре Генассамблея ООН утвердила кандидатуру Гутерреша следующим генсеком организации. Официально он вступит в должность с 1 января 2017 года и будет главенствовать до 2021 года. Второй срок действующего генсека ООН Пан Ги Муна истекает 31 декабря 2016 года.
Справка. Гутерреш родился в 1949 году в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, а также работал преподавателем в вузе. В 1974 году Гутерреш вступил в Социалистическую партию. В 1995 году, через три года после избрания на пост генерального секретаря социалистов, он стал премьер-министром Португалии. С июня 2005 до декабря 2015 года занимал должность верховного комиссара ООН по делам беженцев.