Антониу Гутерреш принес присягу генсекретаря ООН

Об этом сообщает Радио Свобода.

Церемония состоялась сегодня, 12 декабря.

Читайте такжеНазвано имя главного претендента на пост генсека ООН

Как сообщал УНИАН, в октябре Генассамблея ООН утвердила кандидатуру Гутерреша следующим генсеком организации. Официально он вступит в должность с 1 января 2017 года и будет главенствовать до 2021 года. Второй срок действующего генсека ООН Пан Ги Муна истекает 31 декабря 2016 года.

Справка. Гутерреш родился в 1949 году в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, а также работал преподавателем в вузе. В 1974 году Гутерреш вступил в Социалистическую партию. В 1995 году, через три года после избрания на пост генерального секретаря социалистов, он стал премьер-министром Португалии. С июня 2005 до декабря 2015 года занимал должность верховного комиссара ООН по делам беженцев.