Жириновский: независимой может остаться только треть Украины

Лидер ЛДПР, заместитель председателя Государственной думы России Владимир ЖИРИНОВСКИЙ заявляет, что Черноморский флот РФ никогда не уйдет из Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на митинге перед Посольством Украины в Москве.

«Не надейтесь, что когда-нибудь ЧФ уйдет из Севастополя. Это русский город, как и Крым русский, как и Восточная и Южная Украина - русские», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Он заявил, что независимой может остаться только третья часть сегодняшней территории Украины. «И если Украина хочет быть самостоятельным государством, то нужно остаться в территории, в которой мы вас приняли в состав Российской империи – это треть сегодняшней Украины», - заявил В.ЖИРИНОВСКИЙ, добавив, что остальная часть Украины является «русской землей».

По словам вице-спикера Госдумы РФ, то же самое касается Грузии - грузинам принадлежит только одна треть территории, которую занимает эта страна.