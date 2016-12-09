В Каире из-за взрыва бомбы погибли шесть полицейских (фоторепортаж)

Бомба взорвалась на контрольно-пропускном пункте в Каире в пятницу, 9 декабря. Об этом сообщает Reuters.

В результате взрыва кроме полицейских пострадали также четверо гражданских лиц. Шестеро из них погибли, трое получили ранения.

В настоящее время никто не взял на себя ответственность за взрыв. Нападение вблизи правительственного здания в зажиточном районе Каира стало последним в серии подобных инцидентов в Египте, нередко устраиваемых радикальными исламистами.

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Как сообщает Риа Новости со ссылкой на источник в МВД Египта, собранная на данный момент информация свидетельствует, что к взрыву, прогремевшему в пятницу в Каире, может быть причастна одна из группировок, связанных с "Исламским государством".

Взрывы произошли в районе, где расположена мечеть и были направлены против сотрудников полиции.

"Доказательства указывают на вооруженную ячейку, входящую в группировку "Аджнад Маср", тем более, что эта группировка в последнее время демонстрировала намерение вернуться к преступной деятельности", - сообщил собеседник агентства.

По данным СМИ, преступники, совершившие атаку на полицию, дистанционно подорвали два самодельных устройства.

Стоит отметить, ранее на Филиппинах произошел взрыв перед президентским кортежем. В результате взрыва получили ранения 9 человек команды безопасности.