Великобритания собирается отказаться от фунта стерлингов?!

Согласно заявлению председателя Европейской Комиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ, в скором времени Великобритания может перейти на общую европейскую валюту - евро, сообщает Би-би-си.

Выступая по французскому телевидению, Ж.БАРРОЗУ сказал, что британские политики вплотную приступили к рассмотрению этого вопроса из-за международного финансового кризиса, последствия которого для стабильности евро могут оказаться менее болезненными, чем для фунта стерлингов.

Со времени начала рыночных обвалов стоимость британского фунта значительно упала, по сравнению с другими валютами.

Однако на Даунинг-стрит заявляют, что позиция британского правительства по поводу вхождения страны в еврозону остается прежней. К тому же, как показывают опросы общественного мнения, большинство британцев также выступают против новой валюты.

Тем не менее, Ж.БАРРОЗУ считает, что в условиях мирового финансового кризиса нельзя не учитывать очевидные плюсы евро.

Глава Еврокомиссии также заявил, что европейский центробанк в ближайшее время намерен понизить процентные ставки.