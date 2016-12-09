Невосполнимая утрата: Reuters показал, как выглядел сирийский Алеппо за несколько лет до войны (фоторепортаж)
До активизации боев летом 2012 года исторический центр Алеппо, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, был популярным туристическим местом.
Издание Reuters показало, как выглядело сирийское Алеппо за несколько лет до начала боев на территории города, которые разрушили его большую часть.
В частности, так в 2009-2010 годах выглядел исторический центр города, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и был популярным туристическим местом.
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Сейчас же город и его историческая часть получили серьезные повреждения в результате боев, которые активизировались летом 2012 года и продолжаются до сих пор.
Как сообщал УНИАН, 8 декабря стало известно, что более 800 человек погибли и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения за последние 26 дней в осажденных восточных районах Алеппо.