Невосполнимая утрата: Reuters показал, как выглядел сирийский Алеппо за несколько лет до войны (фоторепортаж)

Издание Reuters показало, как выглядело сирийское Алеппо за несколько лет до начала боев на территории города, которые разрушили его большую часть.

В частности, так в 2009-2010 годах выглядел исторический центр города, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и был популярным туристическим местом.

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Сейчас же город и его историческая часть получили серьезные повреждения в результате боев, которые активизировались летом 2012 года и продолжаются до сих пор.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря стало известно, что более 800 человек погибли и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения за последние 26 дней в осажденных восточных районах Алеппо.